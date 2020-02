மாவட்ட செய்திகள்

பாலக்கோடு அருகே என்ஜின் பழுதாகி எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் நடுவழியில் நின்றது பயணிகள் கடும் அவதி + "||" + Engine collapsed near Palakkad The express train sank in the middle of the passenger

பாலக்கோடு அருகே என்ஜின் பழுதாகி எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் நடுவழியில் நின்றது பயணிகள் கடும் அவதி