மாவட்ட செய்திகள்

குவிண்டாலுக்கு ரூ.3,500 விலை நிர்ணயம் செய்ய கோரிக்கை: நெல்லை தரையில் கொட்டி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Request to fix Rs 3,500 per quintal: farmers protest by plunging paddy

குவிண்டாலுக்கு ரூ.3,500 விலை நிர்ணயம் செய்ய கோரிக்கை: நெல்லை தரையில் கொட்டி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்