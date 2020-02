மாவட்ட செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டம் கொரோனா வைரசை விட கொடியது - மதுரையில் முஸ்லிம்கள் போராட்டத்தில் சீமான் பேச்சு + "||" + Citizenship Amendment Act Even more deadly than the corona virus - Seeman talks on the Muslims struggle in Madurai

குடியுரிமை திருத்த சட்டம் கொரோனா வைரசை விட கொடியது - மதுரையில் முஸ்லிம்கள் போராட்டத்தில் சீமான் பேச்சு