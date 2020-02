மாவட்ட செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை வாபஸ் பெறக்கோரி குமரியில் முஸ்லிம்கள் 24 மணி நேர போராட்டம் + "||" + 24-hour protest in Kumari for repeal of Citizenship Amendment Act

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை வாபஸ் பெறக்கோரி குமரியில் முஸ்லிம்கள் 24 மணி நேர போராட்டம்