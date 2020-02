மாவட்ட செய்திகள்

ஓமலூர் அருகே, உள்ளாட்சி தேர்தல் முன்விரோதத்தில் லாரி உரிமையாளர் அடித்துக்கொலை? போலீசார் விசாரணை + "||" + Lorry owner slaughtered during the local election protests near Omalur? Police are investigating

ஓமலூர் அருகே, உள்ளாட்சி தேர்தல் முன்விரோதத்தில் லாரி உரிமையாளர் அடித்துக்கொலை? போலீசார் விசாரணை