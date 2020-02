மாவட்ட செய்திகள்

வருகிற ஏப்ரல் 2-ந் தேதி அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்டும் பணி தொடங்கும் விசுவ இந்து பரி‌‌ஷத் தேசிய துணை தலைவர் தகவல் + "||" + Vishwa Hindu Parishad National Vice President to begin construction of Rama Temple in Ayodhya on 2nd April

