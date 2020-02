மாவட்ட செய்திகள்

முறைகேடாக செயல்படுவதாக 3 ஜல்லி கிரஷர்களை பொதுமக்கள் முற்றுகை உடனடியாக மூட அதிகாரி உத்தரவு + "||" + Official orders immediate shutdown of 3 jelly crushers in public

முறைகேடாக செயல்படுவதாக 3 ஜல்லி கிரஷர்களை பொதுமக்கள் முற்றுகை உடனடியாக மூட அதிகாரி உத்தரவு