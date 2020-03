மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் புதுவை மாணவர்களுக்கு 25 சதவீத இட ஒதுக்கீடு நாராயணசாமி வலியுறுத்தல்

Narayanasamy emphasizes 25 per cent reservation for new students at Central University

