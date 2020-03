மாவட்ட செய்திகள்

கடனை செலுத்த முடியாததால் விவசாயி தற்கொலை: வங்கி அதிகாரி மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - கலெக்டரிடம் மனைவி மனு + "||" + Because the debt cannot be paid Farmer suicide: Action should be taken against the bank officer

