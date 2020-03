மாவட்ட செய்திகள்

நாகை மாவட்டத்தை பிரித்து மயிலாடுதுறை புதிய மாவட்டம் மருத்துவக்கல்லூரி அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு + "||" + Edappadi Palanisamy Speech at the Foundation Day of Mayiladuthurai

நாகை மாவட்டத்தை பிரித்து மயிலாடுதுறை புதிய மாவட்டம் மருத்துவக்கல்லூரி அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு