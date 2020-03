மாவட்ட செய்திகள்

எஸ்.எஸ்.எல்.சி., பிளஸ்-2 வகுப்புகளில் சிறந்த மாணவ-மாணவிகள் 30 பேருக்கு காமராஜர் விருது + "||" + Excellent in SSLC, plus-2 classes Kamarajar awards for 30 students and students

எஸ்.எஸ்.எல்.சி., பிளஸ்-2 வகுப்புகளில் சிறந்த மாணவ-மாணவிகள் 30 பேருக்கு காமராஜர் விருது