மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தனி வார்டு + "||" + Dindigul At the Government Hospital For those infected with the corona virus Separate ward

