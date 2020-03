மாவட்ட செய்திகள்

பழனி வனப்பகுதியில் விலங்குகளின் தாகம் தீர்க்க தொட்டிகளில் தண்ணீர் நிரப்பும் பணி + "||" + In the Palani Forest Solve the thirst of animals Work on filling water in tanks

பழனி வனப்பகுதியில் விலங்குகளின் தாகம் தீர்க்க தொட்டிகளில் தண்ணீர் நிரப்பும் பணி