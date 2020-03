மாவட்ட செய்திகள்

நாங்குநேரி அருகே கிணற்றில் மூழ்கி பள்ளிக்கூட மாணவன் சாவு குளித்துக் கொண்டிருந்தபோது பரிதாபம் + "||" + Near Nankuneri School student drowns in the well

