மாவட்ட செய்திகள்

விடுமுறை நாளில் பள்ளிக்கு வந்த மாணவர்களிடம் கொரோனா விழிப்புணர்வு + "||" + Corona Awareness for students who come to school on holiday

விடுமுறை நாளில் பள்ளிக்கு வந்த மாணவர்களிடம் கொரோனா விழிப்புணர்வு