மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளுக்கு சுற்றுலா செல்வதை பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டும் + "||" + The public should avoid traveling to countries infected with coronavirus

