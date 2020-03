மாவட்ட செய்திகள்

காதல் ஜோடிகளிடம் பணம்பறித்த போலீஸ்காரர்கள் மீது கிரிமினல் வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும் கவர்னர் உத்தரவு + "||" + The governor has directed the police to file criminal cases against the policemen who have paid money to romantic couples

காதல் ஜோடிகளிடம் பணம்பறித்த போலீஸ்காரர்கள் மீது கிரிமினல் வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும் கவர்னர் உத்தரவு