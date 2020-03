மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பரவுவதாக வதந்தி: ஒரு முட்டைக்கு ரூ.2 நஷ்டம் ஏற்படுவதால் உற்பத்தி குறைப்பு + "||" + Rumor spread of coronavirus: Reduction in production due to loss of Rs 2 per egg

கொரோனா வைரஸ் பரவுவதாக வதந்தி: ஒரு முட்டைக்கு ரூ.2 நஷ்டம் ஏற்படுவதால் உற்பத்தி குறைப்பு