மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க பஸ் நிலையங்கள்-அரசு அலுவலகங்களில் கிருமி நாசினி தெளிப்பு + "||" + Antiseptic spray at bus stations-government offices to prevent transmission of coronavirus

கொரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க பஸ் நிலையங்கள்-அரசு அலுவலகங்களில் கிருமி நாசினி தெளிப்பு