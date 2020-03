திருப்பூர் மாவட்டத்துக்கு வெளிநாட்டில் இருந்து வந்தவர்கள் தகவல் தெரிவிப்பது அவசியம் - கலெக்டர் வேண்டுகோள்

மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூர் மாவட்டத்துக்கு வெளிநாட்டில் இருந்து வந்தவர்கள் தகவல் தெரிவிப்பது அவசியம் - கலெக்டர் வேண்டுகோள் + "||" + People from abroad To Tirupur district need to be informed - at the request of the Collector

திருப்பூர் மாவட்டத்துக்கு வெளிநாட்டில் இருந்து வந்தவர்கள் தகவல் தெரிவிப்பது அவசியம் - கலெக்டர் வேண்டுகோள்