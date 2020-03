மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்கும் வகையில் தற்காலிக காய்கறி மார்க்கெட் தினமும் மதியம் 12 மணிக்கு பிறகு இயங்காது + "||" + The temporary vegetable market will not operate daily after 12 noon to prevent the spread of the corona virus

