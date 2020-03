மாவட்ட செய்திகள்

144 தடை உத்தரவு அமலுக்கு வந்தது: காய்கறிகள், அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்க கடைகளில் குவிந்த பொதுமக்கள் + "||" + 144 Prohibition Enacted: Conventional Commodities for Stores to Buy Vegetables and Essential Products

144 தடை உத்தரவு அமலுக்கு வந்தது: காய்கறிகள், அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்க கடைகளில் குவிந்த பொதுமக்கள்