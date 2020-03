மாவட்ட செய்திகள்

புதுவையை சேர்ந்த அனைத்து ரேஷன்கார்டுகளுக்கும் தலா ரூ.2 ஆயிரம் வங்கி கணக்குகளில் செலுத்தப்படும் + "||" + All the ration cards of the new ones will be paid in bank accounts of Rs.2,000 each

