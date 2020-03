மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோடு மாவட்டத்தின் பல்வேறு இடங்களில் 150 குடும்பங்களை சேர்ந்த 454 பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் + "||" + 454 people from 150 families were isolated in different parts of Erode district

ஈரோடு மாவட்டத்தின் பல்வேறு இடங்களில் 150 குடும்பங்களை சேர்ந்த 454 பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர்