மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண்மைத்துறை சார்பில் திருப்பூரில் நடமாடும் காய்கறி விற்பனை சேவை; குறைந்த விலையில் மக்களுக்கு கிடைக்க ஏற்பாடு + "||" + Vegetable Vending Service in Tirupur on behalf of the Agriculture Department; Arrangements available to people at low prices

வேளாண்மைத்துறை சார்பில் திருப்பூரில் நடமாடும் காய்கறி விற்பனை சேவை; குறைந்த விலையில் மக்களுக்கு கிடைக்க ஏற்பாடு