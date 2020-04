மாவட்ட செய்திகள்

பொங்கலூர், சேவூர் பகுதியில் சூறாவளி காற்றுடன் பலத்த மழை; 4,600 வாழைகள் முறிந்து விழுந்தன + "||" + Ponkalur, Sevur hurricane winds and heavy rains in the area; 4,600 bananas were broken

