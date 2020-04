மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா சிகிச்சைக்காக 184 படுக்கைகளுடன் ஈரோடு அரசு ஆஸ்பத்திரி சிறப்பு மருத்துவமனையாக மாற்றம் + "||" + Erode Government Hospital with 184 beds was converted into a Special Hospital For corona treatment

கொரோனா சிகிச்சைக்காக 184 படுக்கைகளுடன் ஈரோடு அரசு ஆஸ்பத்திரி சிறப்பு மருத்துவமனையாக மாற்றம்