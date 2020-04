மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூர் தெற்கு தொகுதியில் 10 ஆயிரம் குடும்பத்தினருக்கு உணவுப்பொருட்கள் - அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + The Minister of Food and Commerce inaugurated vehicle with food for 10 thousand families in the southern constituency of Tirupur

திருப்பூர் தெற்கு தொகுதியில் 10 ஆயிரம் குடும்பத்தினருக்கு உணவுப்பொருட்கள் - அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார்