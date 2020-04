மாவட்ட செய்திகள்

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு புதிதாக வந்தவர்கள், திரும்பியவர்கள் விவரத்தை தெரிவிக்க வேண்டும்: கலெக்டர் பிரபாகர் வேண்டுகோள் + "||" + Newcomers to Krishnagiri District, Returners should report details : At the request of Collector Prabhakar

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு புதிதாக வந்தவர்கள், திரும்பியவர்கள் விவரத்தை தெரிவிக்க வேண்டும்: கலெக்டர் பிரபாகர் வேண்டுகோள்