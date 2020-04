மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் டாக்டர்கள், போலீசார் உள்பட 120 பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் + "||" + In Salem, 120 people, including doctors and police, were isolated

சேலத்தில் டாக்டர்கள், போலீசார் உள்பட 120 பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர்