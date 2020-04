மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பலத்த சூறாவளி காற்றுக்கு 200 ஏக்கர் வாழை சேதம்; 2 ஆயிரம் பப்பாளி மரங்கள் முறிந்தன + "||" + 200 acres of banana damaged due to strong hurricane force in Dindigul district; 2 thousand papaya trees were broken

