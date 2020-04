மாவட்ட செய்திகள்

முக கவசம் அணியாமல் வந்தவர்களிடம் அபராதம் வசூல் நகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + Municipal authorities collect fines for those who do not wear masks

