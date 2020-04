மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் நேற்று யாருக்கும் கொரோனா பரிசோதனை முடிவுகள் வரவில்லை காத்திருப்பவர்கள் எண்ணிக்கை 754 ஆக உயர்வு + "||" + The number of people waiting for the coronation test in the district yesterday rose to 754

