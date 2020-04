மாவட்ட செய்திகள்

சமுதாய உணவகம் அமைக்கக்கோரி கோரிக்கை அட்டை ஏந்தி மக்கள் போராட்டம் + "||" + People are carrying a demand card to set up a community restaurant

சமுதாய உணவகம் அமைக்கக்கோரி கோரிக்கை அட்டை ஏந்தி மக்கள் போராட்டம்