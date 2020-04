மாவட்ட செய்திகள்

மேட்டூரில் இருந்து தர்மபுரிக்கு நடந்து வந்த 2 மூதாட்டிகள், குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைப்பு + "||" + 2 grandparents who walked from Mettur to Dharmapuri and handed over to the family

மேட்டூரில் இருந்து தர்மபுரிக்கு நடந்து வந்த 2 மூதாட்டிகள், குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைப்பு