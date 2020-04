மாவட்ட செய்திகள்

கொல்லிமலையில் தற்காலிக சோதனை சாவடிகள் அமைத்து இளைஞர்கள் கண்காணிப்பு: கொரோனா பரவலை தடுக்க நடவடிக்கை + "||" + Youths set up temporary checkpoints at Kolli Hills: Measures to prevent corona spread

கொல்லிமலையில் தற்காலிக சோதனை சாவடிகள் அமைத்து இளைஞர்கள் கண்காணிப்பு: கொரோனா பரவலை தடுக்க நடவடிக்கை