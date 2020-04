மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூடங்களில் விவசாயிகள் விளைபொருட்களை இருப்பு வைக்கலாம்: கலெக்டர் ராமன் தகவல் + "||" + Farmers can reserve produce at regulatory outlets in Salem district: Collector Raman Information

