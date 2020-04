மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து 95 வயது மூதாட்டி உள்பட 5 பேர் குணமடைந்தனர் இதுவரை 72 பேர் வீடு திரும்பினர் + "||" + Five people, including a 95-year-old grandmother, were recovered from the Corona impact

