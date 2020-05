மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மீண்டுவரும் திண்டுக்கல்: 90 சதவீதம் பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் + "||" + Coroner recovering from: Ninety percent of the people were healed and returned home

