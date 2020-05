மாவட்ட செய்திகள்

உளுந்து செடியில் நோய் தாக்குதல் அதிகரிப்பு - விவசாயிகள் கவலை + "||" + Increase in disease incidence in blackberry - concern for farmers

உளுந்து செடியில் நோய் தாக்குதல் அதிகரிப்பு - விவசாயிகள் கவலை