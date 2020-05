மாவட்ட செய்திகள்

சமூக விலகலை கடைப்பிடிக்காமல் ஏரியில் கும்பலாக மீன் பிடித்த கிராம மக்கள் + "||" + Villagers fishing in the lake as gangs without resorting to social distortion

சமூக விலகலை கடைப்பிடிக்காமல் ஏரியில் கும்பலாக மீன் பிடித்த கிராம மக்கள்