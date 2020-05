மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு கட்டுப்பாடு தளர்வால் தர்மபுரி மாவட்டத்தில் ஓட்டல், கடைகள் திறக்கப்பட்டன + "||" + Curfew relaxed and opened shops and shops in Dharmapuri district

