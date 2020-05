மாவட்ட செய்திகள்

தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகள் தவிர மற்ற இடங்களில் தொழில் நிறுவனங்கள் நாளை முதல் இயங்கலாம்: கலெக்டர் ராமன் தகவல் + "||" + Businesses may operate from tomorrow except in restricted areas: Collector Raman Information

தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகள் தவிர மற்ற இடங்களில் தொழில் நிறுவனங்கள் நாளை முதல் இயங்கலாம்: கலெக்டர் ராமன் தகவல்