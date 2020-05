மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சேரியில் இருந்து விழுப்புரத்திற்கு ஒரே பஸ்சில் இட நெருக்கடியில் பயணம் செய்த அரசு ஊழியர்கள் கொரோனா பரவும் அபாயம் + "||" + Government employees traveling from Puducherry to Villupuram on the same bus

