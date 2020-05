மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை, தென்காசியில் பெண் உள்பட மேலும் 5 பேருக்கு கொரோனா: தனியார் மருத்துவமனை மூடப்பட்டது + "||" + Corona affect 5 more women including in nellai and Tenkasi: Private hospital closed

நெல்லை, தென்காசியில் பெண் உள்பட மேலும் 5 பேருக்கு கொரோனா: தனியார் மருத்துவமனை மூடப்பட்டது