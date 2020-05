மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் கர்ப்பிணி உள்பட 21 பேருக்கு கொரோனா பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 226 ஆக உயர்ந்தது + "||" + In Villupuram district, the number of coronal sufferers rose to 226 for 21 persons, including pregnant women

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் கர்ப்பிணி உள்பட 21 பேருக்கு கொரோனா பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 226 ஆக உயர்ந்தது