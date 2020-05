மாவட்ட செய்திகள்

ஒடிசாவை சேர்ந்த 60 பேர் வேலூரில் இருந்து பஸ்கள் மூலம் சென்னைக்கு அனுப்பி வைப்பு + "||" + 60 people from Orissa sent in buses from Vellore to Chennai

ஒடிசாவை சேர்ந்த 60 பேர் வேலூரில் இருந்து பஸ்கள் மூலம் சென்னைக்கு அனுப்பி வைப்பு