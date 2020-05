மாவட்ட செய்திகள்

ஜோலார்பேட்டையில் கியாஸ் சிலிண்டர் வெடித்து டீகடை எரிந்து நாசம்; கணவன்-மனைவி உயிர் தப்பினர் + "||" + Gas cylinder exploded in Jolarpettai; The husband and wife survived

ஜோலார்பேட்டையில் கியாஸ் சிலிண்டர் வெடித்து டீகடை எரிந்து நாசம்; கணவன்-மனைவி உயிர் தப்பினர்