மாவட்ட செய்திகள்

காட்பாடியில் இருந்து கோரக்பூருக்கு 1,464 பேர் சிறப்பு ரெயில் மூலம் அனுப்பி வைப்பு + "||" + From Katpadi to Gorakhpur 1,464 persons sent by special train

காட்பாடியில் இருந்து கோரக்பூருக்கு 1,464 பேர் சிறப்பு ரெயில் மூலம் அனுப்பி வைப்பு