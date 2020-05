மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு எதிராக எதிர்ப்பு சக்தியை உண்டாக்க பொது மக்களுக்கு ஓமியோபதி வைட்டமின் மாத்திரைகள் - அமைச்சர் ஜெயக்குமார் வழங்கினார் + "||" + Homopathic Vitamin Pills to People to Create Resistance Against Corona - Minister Jeyakumar

கொரோனாவுக்கு எதிராக எதிர்ப்பு சக்தியை உண்டாக்க பொது மக்களுக்கு ஓமியோபதி வைட்டமின் மாத்திரைகள் - அமைச்சர் ஜெயக்குமார் வழங்கினார்